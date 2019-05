Liam Fox invite la Tunisie à participer au sommet africain pour l’investissement

Le ministre du Commerce britannique, Liam Fox a adressé à la Tunisie une invitation pour participer au sommet africain pour l’investissement qui va tenir ses assises à Londres au cours du mois de janvier 2020, rapporte la présidence du gouvernement sur sa page officielle de Facebook.

Lors d’un entretien à la Kasbah avec le chef du gouvernement Youssef Chahed, le ministre britannique a affirmé que ce sommet constitue une opportunité pour la Tunisie pour présenter une nouvelle image sur les opportunités d’investissement et les avantages offerts aux hommes d’affaires et investisseurs à Londres et dans à tous les pays du monde.

Fox a fait savoir que cet entretien a été important et fructueux et a permis d’aborder plusieurs sujets, parmi lesquels figurent l’intensification de la coopération entre la Tunisie et la Grande Bretagne et le soutien de la jeune expérience démocratique en Tunisie.

Il a affirmé la détermination de son pays à soutenir les jeunes tunisiens dans la création des emplois et la réalisation des projets ouverts sur de nouveaux marchés d’exportation, ajoutant que “la Tunisie dispose d’énormes potentialités et peut être “une porte ouverte sur l’Afrique”.