Liban: Appel franco-saoudien  pour « mettre rapidement un terme à la vacance politique »

Le président français Emmanuel Macron et le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, demandent de « mettre rapidement un terme à la vacance politique » au Liban, a indiqué vendredi soir l’Elysée après une rencontre entre les deux dirigeants où la guerre en Ukraine a aussi été abordée.

Après le nouvel échec du Parlement libanais à élire un président, la situation du pays du Cèdre, où Ryad conserve une influence cruciale, a été au centre des discussions.

L’absence de président depuis huit mois, « reste l’obstacle majeur à une résolution de la sévère crise socio-économique » du Liban, a relevé la présidence française dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre.

Emmanuel Macron et le prince saoudien ont également rappelé « leur attachement partagé en faveur de la sécurité et de la stabilité au Proche et Moyen-Orient » et « marqué leur volonté de poursuivre leurs efforts conjoints en faveur d’un apaisement durable des tensions », a ajouté la présidence française.

Sur le plan bilatéral, la France est disposée à aider l’Arabie saoudite « dans le renforcement de ses capacités de défense » et les entreprises françaises souhaitent « continuer de l’accompagner dans la mise en œuvre de son ambitieuse Vision 2030 », un vaste programme de réformes, a-t-on ajouté.