Liban : La Banque centrale tourne une page de son histoire dans un pays en pleine paralysie 

La Banque du Liban a tourné la page Riad Salamé, en poste depuis 30 ans. Dans un Liban privé de président depuis neuf mois et dirigé par un gouvernement démissionnaire, le Pays du Cèdre, enlisé dans une grave crise économique, devra composer avec un vide institutionnel de plus : le mandat de ce gouverneur

contesté, poursuivi en Europe et au Liban pour détournement de fonds, a expiré lundi sans qu’un successeur ne lui soit trouvé, dans un pays en plein effondrement économique. En raison des divergences politiques, aucun successeur n’a été nommé pour prendre la relève et c’est son premier vice-gouverneur, Wassim Mansouri, qui devient de facto à partir de mardi 1er août le patron de la Banque centrale. La tâche qui l’attent est des plus difficiles dans un pays qui fonctionne toujours au ralenti.