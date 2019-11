Liban: Saad Hariri exclut de former un nouveau gouvernement

Le Premier ministre libanais sortant Saad Hariri a exclu mardi de former un nouveau gouvernement, près d’un mois après sa démission sur fond de contestation d’une élite jugée corrompue et incapable de sortir le pays de la crise économique et politique.

“Je m’en tiens à la règle ‘plutôt un autre que moi’ pour la formation d’un gouvernement à même de répondre aux aspirations des jeunes”, dit-il dans un communiqué.

“J’ai bon espoir et suis convaincu, après cette décision claire et irréversible, que le président de la République (…) entamera immédiatement des consultations parlementaires contraignantes” pour désigner un nouveau Premier ministre, poursuit-il.

“Il est clair que le déni chronique exprimé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines est plus dangereux encore que la crise nationale majeure et la crise économique aiguë que traverse notre pays et qu’il nous empêche de faire face à ces deux crises imbriquées”, ajoute Saad Hariri.

Selon des sources proches du palais présidentiel, ces consultations débuteront jeudi.