Libye : Haftar lève « sous conditions » le blocus des ports et champs pétroliers

Le maréchal Khalifa Haftar a annoncé vendredi la levée sous conditions du blocus imposé sur les champs et ports pétroliers par des groupes pro-Haftar depuis janvier. «Nous avons décidé de reprendre la production et l’exportation du pétrole sous conditions, à savoir une répartition équitable des revenus» pétroliers et la garantie que ceux-ci ne soient «pas utilisés pour soutenir le terrorisme», a déclaré le maréchal Haftar dans un bref discours diffusé à la télévision.

S’exprimant depuis son bureau et vêtu de son uniforme militaire, il a expliqué que «le commandement» de ses forces «met de côté toutes les considérations militaires et politiques» pour répondre aux «souffrances» des Libyens et à la détérioration des conditions de vie dans ce pays qui dispose pourtant des réserves pétrolières les plus abondantes d’Afrique.

Depuis janvier, des groupes loyaux à Haftar bloquent des champs et ports pétroliers, réclamant une répartition équitable des recettes pétrolières gérées par le Gouvernement d’union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l’ONU. Ce blocage, qui a engendré plus de 9,8 milliards de dollars (8,2 milliards d’euros) de pertes de revenus, selon les derniers chiffres de la Compagnie nationale du pétrole, a exacerbé les pénuries d’électricité et de carburants dans le pays.