Libyen Airlines annonce le retour d’un de ses avions en maintenance en Tunisie

Libyen Airlines a annoncé l’arrivée de son avion 5A-LAK A320 à l’aéroport de Mitiga à Tripoli en provenance de Tunisie après avoir effectué la maintenance nécessaire.

« Cela contribuera à augmenter les revenus de la compagnie et à soutenir le programme de vols et les destinations desservies s par la compagnie », a déclaré la compagnie aérienne libyenne.

L’appareil avait fait l’objet de travaux de maintenance par la succursale de société belge Sabena à Monastir, sous la supervision et le suivi des ingénieurs de Libyen Airlines.

