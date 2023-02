L’identité numérique devra cibler  plus de 100 mille Tunisiens en 2023

Le ministère des Technologies de la communication va œuvrer, durant l’année 2023, à généraliser l’identité numérique à plus de 100 mille Tunisiens, pour atteindre des milliers de personnes durant les prochaines années, a indiqué vendredi, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji dans une déclaration à la TAP.

Il a relevé lors d’une campagne nationale pour l’obtention de l’identité numérique au Centre technologique à Béja «Alif», que le département coordonne avec tous les ministères pour unifier la méthode d’accès au portail du citoyen, afin de bénéficier des services à distance et permettre au citoyen de recevoir les notifications et les messages officiels, ainsi que la signature électronique.

Il a souligné qu’actuellement le ministère opère avec les banques pour introduire l’identité numérique dans les services bancaires. Il aura également prochainement l’introduction de l’utilisation des contrats électroniques de vente et d’achat des automobiles pour réduire les procédures administratives, a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé que cette campagne vise à généraliser l’identité numérique et à introduire d’autres services au portail du citoyen, pour obtenir d’autres services en ligne, en coopération avec plusieurs ministères, soulignant que les services en ligne sont aujourd’hui généralisés dans plusieurs États, ce qui permet de développer les services administratifs et faciliter l’accès du citoyen .

Cette campagne vise également à sensibiliser les citoyens quant à l’obligation d’utiliser cette identité dans les nouveaux services administratifs introduits sur le portail du citoyen.

De son côté, le directeur régional de Tunisie Télécom à Béja , Adel Ben Haj, a relevé que la société, en tant que partenaire stratégique du ministère des technologies de la communication dans tous ces projets, avait adhéré dans le processus de l’identité numérique à travers la sensibilisation de ses clients.

L’organisation de cette campagne qui a enregistré la présence d’un nombre important des participants, a permis d’identifier les avantages de l’identité numérique, des services qui permettent d’en bénéficier, dont l’accès aux portails gouvernementaux des services électroniques et l’extraction des pièces administratives officielles.

Cette campagne a permis également de faire connaître le portail du citoyen qui vise à faire bénéficier les Tunisiens des services administratifs en ligne, par un guichet numérique unique et sécurisé à travers l’utilisation de l’identité numérique via la téléphonie mobile.

- Publicité-