L’Ifriquia Energy Hub à Tunis du 18 au 20 septembre 2023

La ville de Tunis abritera du 18 au 20 Septembre 2023 la première édition d’Ifriquia Energy Hub, à la cité de la Culture dans la capitale tunisienne. Cet événement d’envergure qui rassemblera la communauté de l’énergie en Tunisie et en Afrique, est organisé par l’association Tunisienne des Professionnels de l’Energie (TENS, Tunisia Energy Society) avec le concours de plusieurs partenaires institutionnels à l’instar de l’E.T.A.P., de l’A.N.M.E, du distributeur public de produits pétroliers Agil Energy, the Green Hydrogen Organization (GH2) , l’Association Tunisienne du Pétrole et du Gaz (A.T.P.G.), la Societe Tunisienne de l’Electricité et du Gaz( S.T.E.G.), ainsi que le Tunisian African Business Council (T.A.B.C).

Durant trois jours, intervenants, décideurs et participants de renommée internationale discuteront les différentes stratégies pour améliorer la sécurité énergétique en Tunisie et sur le continent africain ainsi que les opportunités d’échanges en relation avec les nouveaux défis énergétiques auxquels les pays africains sont confrontés.

La première édition d’Ifriquia Energy Hub, discutera aussi de la problématique des énergies non conventionnelles, type Hydrogène vert, et les moyens de l’exploiter tout en veillant à préserver les considérations environnementales.

Pour rappel l’association Tunisienne des Professionnels de l’Energie (TENS, Tunisia Energy Society) est une association tunisienne à but non lucratif et non partisane, dont l’objectif est de réfléchir aux moyens de bonne gouvernance et à soutenir les initiatives visant à améliorer la sécurité énergétique et rendre la gestion du secteur de l’énergie optimale et plus efficiente.