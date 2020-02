Ligne de crédit française de 30 millions d’euros pour les PME

Les PME et PMI bénéficieront d’une nouvelle)-Une réunion de présentation de la ligne de crédit française de 30 millions d’euros (soit l’équivalent de 92,4 millions de dinars), destinée aux PME et PMI tunisiennes, pour le financement de biens et services d’origine français, se tiendra le 3 mars 2020, à l’UTICA.

Cet événement organisé par la chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) et l’organisation patronale, en collaboration avec le Service économique régional de l’ambassade de France à Tunis et Business France, sera une occasion de passer en revue les opérations éligibles au financement, les conditions d’utilisation des concours financiers ainsi que toutes les autres procédures inhérentes à l’utilisation de ces fonds.

A rappeler que la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a déjà publié à la date du 15 janvier 2020, une circulaire sur le financement des biens et services d’origine française , pour les PME et les PMI tunisiennes dans le cadre de la convention de don et de prêt de trente millions d’euros conclue les 14 mai et 1er juillet 2019 entre l’institut d’émission et Natixis (banque française de financement, de gestion et de services financiers).

Le premier article de cette circulaire a précisé que des concours financiers de 30 millions d’euros se décomposant en un don de 6 millions d’Euros (soit l’équivalent de 18,48 millions de dinars) et un prêt d’un montant de 24 millions d’euros (près de 73,92 millions de dinars).