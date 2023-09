Ligne spéciale de bus scolaire reliant Kalaat el-Andalous à l’Ariana, active à partir du lundi 25 septembre

Une ligne spéciale de bus pour le transport des élèves et étudiants dont le trajet relie Kalaat el-Andalous à l’Ariana, en aller-retour, sera active à partir du lundi 25 septembre.

C’est ce qu’a indiqué, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP, le député de la circonscription Kalaat el-Andalous/Sidi Thabet à l’Assemblée des représentants du peuple, Fayçal Sghaïer.

L’itinéraire de cette ligne de bus sera comme suit : 06h30, départ du bus de Kalaat Landlous vers la station 10 décembre (Ariana) en passant par el Kantara, l’espace commercial « Géant » et Ariana ville. Le dernier bus partira à 17h30 de la station 10 décembre pour rallier Kalaat el-Andalous, en empruntant le même trajet de l’aller.

Pour le député, cette ligne est d’une importance majeure pour les élèves et étudiants habitant à Kalaat el-Andalous et ses environs qui ont beaucoup souffert du manque des transports scolaires.

