Ligue 2 (barrages) : programme du mini-championnat

Programme du mini-championnat d’accession à la Ligue 2 du football professionnel, qui sera disputé les 6, 10 et 13 janvier :

Mercredi 6 janvier :

A Bouficha artificiel (14h00): AS Kasserine – AS Marsa

A Radès artificiel (14h00): ES Béni Khalled – SA Menzel Bourguiba

Dimanche 10 janvier :

A Bouficha artificiel (14h00): AS Marsa – ES Béni Khalled

A Radès artificiel (14h00): SA Menzel Bourguiba – AS Kasserine

Mercredi 13 janvier :

A Bouficha artificiel (14h00) : AS Kasserine – ES Béni Khalled

A Radès artificiel (14h00) : SA Menzel Bourguiba – AS Marsa

NB : Au terme du tournoi, le premier accèdera à la Ligue 2 (saison 2020-2021) dont le coup d’envoi sera donné le 23 janvier.

- Publicité-