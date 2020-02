Ligue des champions (1/4 de finale) – Espérance/Zamalek: “Ca sera une confrontation très disputée”

L’entraîneur du Zamalek d’Egypte, le Francais Patrice Carteron, a affirmé que la confrontation avec l’Espérance de Tunis, double tenant du titre, en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique “s’annonce très disputée”, estimant que “l’équipe qui cherche le titre doit être prête à tout type d’adversaire”.

“Le Zamalek avance à pas sûrs en Ligue des champions et négocie chaque match à part, sans tenir compte des autres équipes. Toute la concentration des joueurs va maintenant à la Super coupe d’Afrique face au même adversaire”, a ajouté Carteron cité par le site officiel du club égyptien.

Et d’ajouter : “il faut faire la part des choses et ne pas mélanger Super coupe et Ligue des champions, puisqu’il s’agit de deux compétitions différentes”.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, effectué mercredi au Caire, a donné l’Espérance de Tunis comme adversaire du Zamalek. Le match aller aura lieu le 29 février en Egypte, et le retour le 6 mars à Tunis.

Les deux équipes doivent s’affronter avant cela le 14 février en Super Coupe d’Afrique 2019 à Doha, puisque l’Espérance est détentrice du titre de la Ligue des champions, et le Zamalek est vainqueur de la Coupe de la Confédération.