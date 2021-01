Ligue des champions (2è tour retour): Le Wydad domine le Stade Malien (3-0) et se qualifie pour la phase de groupes

Le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique en dominant le Stade Malien (3-0), mercredi au Complexe sportif Mohammed V.

Les hommes de Faouzi Benzarti, déterminés à prendre leur revanche après la défaite en match aller (0-1), n’ont pas cessé leurs tentatives en première période, ce qui a permis à Ayoub Kaabi de marquer le premier but (43è) sur un centre de Yahya Attiat Allah.

De retour des vestiaires, les Wydadis, toujours avec le même élan de la première période, ont rapidement traduit leur domination en doublant la marque par le biais du Libyen Mouaid Ellafi (48è), qui a enfoncé le clou en rajoutant son deuxième but (64è) et le troisième du WAC.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF et du deuxième tour préliminaire bis de la Coupe de la Confédération de la CAF aura lieu ce vendredi au Caire.

