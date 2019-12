Ligue des Champions (3e j.) : arbitre gabonais pour Espérance-Vita Club et marocain pour ES Sahel-Al Hilal

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre gabonais Eric Otogo pour diriger le match opposant l’Espérance ST à l’AS Vita Club du Congo, vendredi prochain à Radès (19h00), dans le cadre de la 3e journée du Groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.

Le club sang et or, double tenant du titre, occupe la tête du classement du groupe B avec 6 points devant la JS Kabylie et le Raja Casablanca (3 points chacun), et Vita Club avec 0 point.

Par ailleurs, la CAF a désigné l’arbitre marocain Noureddine Jaafari pour la direction du match Etoile du Sahel-Al Hilal du Soudan, prévu samedi 28 décembre à Radès (17h00).

L’équipe étoilée est également leader du Groupe D avec 6 points devant Al Hilal du Soudan et Al Ahly du Caire (3 points chacun), tandis que Platinum du Zimbabwe ferme la marche avec 0 point.

Ligue des champions

3e journée

groupe D

vendredi 27 Décembre 2019 (Radès)

19h00 Espérance St – AS Vita Club arb: Eric Otogo

Groupe B

samedi 28 décembre 2019 (Radès)

17h00 Etoile du Sahel – Al-Hilal arb: Noureddine Jaafari