Ligue des champions – 6e journée: le point final des groupes A, B, C et D

Résultats des matches de la 6e journée de la phase de poules de la Ligue des champions (Groupes A, B, C et D):

Groupe A

Mercredi:

Club Bruges (BEL) – Real Madrid (ESP) 1 – 3

Paris SG (FRA) – Galatasaray (TUR) 5 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 16 6 5 1 0 17 2 15 QUALIFIE

2. Real Madrid 11 6 3 2 1 14 8 6 QUALIFIE

3. Club Bruges 3 6 0 3 3 4 12 -8 REVERSE EN LIGUE EUROPA

4. Galatasaray 2 6 0 2 4 1 14 -13 ELIMINE

Groupe B

Olympiakos (GRE) – Etoile rouge de Belgrade (SRB) 1 – 0

Bayern Munich (GER) – Tottenham (ENG) 3 – 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 18 6 6 0 0 24 5 19 QUALIFIE

2. Tottenham 10 6 3 1 2 18 14 4 QUALIFIE

3. Olympiakos 4 6 1 1 4 8 14 -6 REVERSE EN LIGUE EUROPA

4. Etoile rouge 3 6 1 0 5 3 20 -17 ELIMINE

Groupe C

Shakhtar Donetsk (UKR) – Atalanta Bergame (ITA) 0 – 3

Dinamo Zagreb (CRO) – Manchester City (ENG) 1 – 4

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 14 6 4 2 0 16 4 12 QUALIFIE

2. Atalanta Bergame 7 6 2 1 3 8 12 -4 QUALIFIE

3. Shakhtar Donetsk 6 6 1 3 2 8 13 -5 REVERSE EN LIGUE EUROPA

4. Dinamo Zagreb 5 6 1 2 3 10 13 -3 ELIMINE

Groupe D

Bayer Leverkusen (GER) – Juventus Turin (ITA) 0 – 2

Atlético Madrid (ESP) – Lokomotiv Moscou (RUS) 2 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus Turin 16 6 5 1 0 12 4 8 QUALIFIEE

2. Atlético Madrid 10 6 3 1 2 8 5 3 QUALIFIE

3. Bayer Leverkusen 6 6 2 0 4 5 9 -4 REVERSE EN LIGUE EUROPA

4. Lokomotiv Moscou 3 6 1 0 5 4 11 -7 ELIMINE

NDLR: Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les 8e de finale. Le 3e est reversé en 16e de finale de la Ligue Europa. Le 4e est éliminé.