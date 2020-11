Ligue des champions : arbitre kenyan pour Mlandege FC-CS Sfaxien

La Confédération africaine de football a désigné un trio arbitral kenyan pour diriger le match opposant le club Mlandège FC de Zanzibar au CS Sfaxien, samedi 28 novembre au Zanzibar, pour le compte du tour préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Ce trio est composé de l’arbitre central Davis Omweno et des assistants Tony Kidiya et Samuel Kuria.

Le match retour est prévu le 4 ou 5 décembre prochain à Sfax et sera dirigé par un trio libyen composé de Mohamed El Mabrouk, Bassem Seif Ennasr, Salah Chaouki et Abdelbasset Chehoub.