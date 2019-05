Ligue des Champions – Collina et Busacca invités à la finale retour

Le président de la fédération tunisienne de football, Wadii Jari a envoyé une invitation spéciale à Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la Fifa, et Massicmo Busacca, directeur de l’arbitrage de la même instance, pour assister à la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique opposant l’Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, vendredi prochain à Radès (22h00).

Le match, rappelle-t-on, sera dirigé par l’arbitre international gambien Bakary Papa Gassama qui sera assisté par les deux Sénégalais Djibril Camara et El Hadji Malik Samba.

Le Zambien Janny Sikazwe a été désigné pour présider l’équipe du VAR (Assistance Vidéo à l’arbitrage).