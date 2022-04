Ligue des champions d’Afrique : Al Ahly d’Egypte bat le Raja de Casablanca (2-1)

Le club égyptien, Al Ahly, le plus titré d’Afrique, a battu samedi à domicile, son homologue du Raja de Casablanca (2-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.



Dans un match disputé et accroché, les Egyptiens ont ouvert le score dès la 11ème minute sur penalty inscrit par Amro Soulaya avant que son coéquipier Houcine Chahat ne double la mise à la 23ème minute du jeu, selon Apanews.



L’unique but du Raja de Casablanca a été l’œuvre de Mohamed Zrida (45+1è minute).



Réduits à 10 pendant 30 minutes, les Marocains ont résisté aux nombreuses attaques d’Al Ahly qui a raté un penalty à la 61ème minute du jeu.



Le match retour aura lieu la semaine prochaine à Casablanca.