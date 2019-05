Ligue des champions d’Afrique (Finale retour/EST-WAC) : L’Espérance conteste la désignation de l’arbitre gambien Gassama

L’Espérance sportive de Tunis a contesté la désignation de l’arbitre gambien, Bakary Gassama, pour diriger la finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique qui l’opposera, ce vendredi, à partir de 22h, au Stade de Radès, au Wydad de Casablanca.

Dans une lettre adressée à la Confédération africaine de Football (CAF) et publiée sur son site web, l’Espérance de Tunis a expliqué que l’arbitre en question n’était pas neutre lors de la finale de 2017 en se montrant un peu trop en faveur du WAC devant Al-Ahly d’Egypte.

Le club sang et or a dénoncé, également, un penalty non sifflé en sa faveur lors de la demi-finale aller à Radès contre le TP Mazembe.

La CAF avait désigné l’arbitre international gambien Bakary Papa Gassama pour officier la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique.

Il sera assisté par les deux sénégalais Djibril Camara et El Hadji Malik Samb, alors que le Botswanais Joshua Bondo sera le 4e arbitre.

Le zambien Janny Sikazwe a été désigné pour présider l’équipe du VAR (Assistance Vidéo à l’arbitrage).