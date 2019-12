Ligue des champions d’Afrique : l’arbitre angolais De Carvalho pour FC Platinium- ES Sahel

La confédération Africaine de football a désigné l’arbitre angolais Helder Martins De Carvalho, pour le match entre Platinium du Zimbabwe et l’Etoile Sportive du Sahel, prévu samedi 7 décembre à Bulawayo à partir de 14h00, pour le compte de la deuxième journée de la ligue des Champions d’Afrique, (groupe B).

L’arbitre central sera assisté de ses compatriotes Jerson Dos Santos et Ivanildo Meirelles De O Sanches Lopes.

La formation sahélienne, rappelle-t-on, s’était imposée vendredi dernier à Rades devant les égyptiens d’Al Ahly (1-0), but de Yassine Chikhaoui (50′).