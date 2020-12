Ligue des champions d’Afrique : Le CS Sfaxien connaitra son adversaire du deuxième tour ce samedi

Le CS Sfaxien, qualifié pour le deuxième tour de de la Ligue des champions d’Afrique de football, connaîtra ce samedi, son adversaire à l’issue de la rencontre retour du tour préliminaire entre le MC Alger et Buffles du Borgou (Bénin) qui se déroulera au stade du 5 juillet d(Alger.

Le manche retour entre Algériens et Beninois rappelle-t-on , devait se jouer le 4 décembre dernier mais le club des Buffles n’a pas pu se rendre à Alger à temps, en raison de l’indisponibilité des vols entre les deux pays. Au match aller disputé à Porto-Novo, le MC Alger a tenu en échec les Béninois (1-1)

De son coté le CS Sfaxien a validé son billet pour le premier tour en s’imposant aisément sur le club de Zanzibar , Mlandege FC (5-0 à l’ alller à Zanzibar et 3-1 à Sfax).

L’équipe sfaxienne se déplacera pour le match aller du prochain tour le 22 ou 23 décembre et le retour est prévu le le 5 ou 6 janvier 2021 à Sfax..

- Publicité-