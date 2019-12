Ligue des champions d’Afrique: le point du groupe D avant la 2e journée

Point du groupe D de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, avant la 2e journée prévue vendredi :

2e journée :

Vendredi 6 décembre :

AS Vita Club (RD Congo) – Raja Casablanca (Maroc) (17h00)

Espérance de Tunis (Tunisie) – JS Kabylie (20h00)

Classement : Pts J

1. ES Tunis 3 1

–. JS Kabylie 3 1

3. AS Vita Club 0 1

–. WA Casablanca 0 1

Déjà joués :

JS Kabylie – AS Vita Club 1-0

Raja Casablanca – ES Tunis 0-2

Reste à jouer :

3e journée (27-28 décembre) :

Espérance de Tunis – AS Vita Club

Raja Casablanca – JS Kabylie

4e journée (10-11 janvier 2020) :

AS Vita Club – Espérance de Tunis

JS Kabylie – Raja Casablanca

5e journée (24-25 janvier 2020) :

Espérance de Tunis – Raja Casablanca

AS Vita Club – JS Kabylie

6e journée (31 janvier-1er février 2020) :

Raja Casablanca – AS Vita Club

JS Kabylie – Espérance de Tunis

NB : les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.