Ligue des champions d’Afrique: les deux quarts de finale retour de ce week-end en présence du public

La fédération Tunisienne de football (FTF), précise dans un communiqué publié mercredi, que tous les matches programmés ce week-end se dérouleront en présence du public.

Contrairement aux informations qui ont circulé concernant l’éventualité de faire disputer les quarts de finale retour de la ligue des Champions d’Afrique à huis clos, la Fédération affirme qu’aucune correspondance ou annonce officielle ne lui sont parvenues et de ce fait, les déclarations ou informations sur un huis clos, n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas la position officielle des institutions concernées de l’Etat, selon le communiqué

Wadii Jarry, président de la FTF a eu un entretien téléphonique avec Ahmed Gaaloul, ministre de la jeunesse et des sports qui lui a confirmé qu’aucune décision officielle interdisant l’accès des matches au public n’a été prise, ajoute la même source, affirmant que le ministre de la jeunesse et des sports et son homologue de la santé sont en contact permanent.

Ainsi, les quarts de finale retour de la ligue des champions d’Afrique qui opposeront l’Espérance à Al Ahly d’Egypte et l’Etoile Sportive du Sahel au Wydad de Casablanca (Maroc), prévues respectivement ce vendredi et samedi au stade Olympique du Radès à partir de 20h00, se dérouleront bien en présence dun public.

Des rumeurs d’un huis clos ont circulé pour ces deux quarts de finales, depuis l’annonce lundi dernier par le ministre de la santé, d’un premier cas de contamination par le coronavirus chez un Tunisien agé de 40 ans et mercredi matin, le directeur général des soins de santé de base, Chokri Hamouda, a suggéré dans une déclaration à une radio privée qu’il serait préférable d’imposer le huis clos.