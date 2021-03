Ligue des champions : Espérance de Tunis: arbitres camerounais et sud-africain pour les deux derniers matches

La Confédération africaine de football a désigné un trio arbitral camerounais pour diriger le match opposant l’Espérance de Tunis aux Sénéngalais de Teungueth, le 3 avril prochain à Dakar, pour le compte de 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football (Groupe D).

Le trio est composé de Blaise Yuven et des arbitres assistants Elvis Noupue et Carine Fomue.

Par ailleurs, l’arbitre sud-africain Victor Gomez et ses assistants Zakhele Siwela et Athenkwezi Ndonjini dirigeront le match Espérance-MC Alger, dans le cadre de la 6e et dernière journée, prévue le 10 avril prochain à Radès.

Le représentant tunisien qui occupe la tête de la poule D avec 10 points, a déjà assuré sa qualification pour les quarts de finale. Le MC Alger est deuxième avec 8 points, devant Zamalek d’Egypte (2 points) et Teungueth (1 point).