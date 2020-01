Ligue des Champions – Espérance ST : 21 joueurs pour affronter Vita Club

L’Espérance de Tunis s’envolera dans la nuit de mercredi à jeudi pour Kinshasa en vue d’affronter le club congolais de Vita Club, samedi à 17h00, pour le compte de la quatrième journée de la phase de poule de la ligue des champions d’Afrique de football (Poule D).

Le club de Bab Souika ne pourra pas en revanche compter dans ce match sur les services de Khalil Chammam, Sameh Derbali et le Ghanéen Kuamé Bonsu, tous blessés.

Sur sa page officielle facebook, le club sang et or a indiqué que la délégation espérantiste comprendra 21 joueurs à savoir Moez Ben Chrifia, Rami Jeridi, Sedki Dabchi, Iheb Mbarki, Elyes Chetti, Abdelkader Badrane, Houcine Errabii, Mohamed Ali Yacoubi, Chamseddine Dhaouadi, Fousseiny Coulibali, Mohamed Amine Meskini, Mohamed Ali Ben Romdhane, Bilel Ben Saha, Abderraouf Ben Ghith, Fédi Ben Choug, Youssef Mosrati, Anis Badri, Hamdou El Houni, Ibrahim Ouattara, Taha Yassine Khenissi et Haythem Jouini.

L’Espérance occupe la tête de la poule D avec 7 points, devant le Raja Casablanca (6 points), la JS Kabylie (3 points) et Vita club (1 point).