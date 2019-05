Ligue des champions (Finale/aller) WAC-EST (1-1): les Marocains contestent l’arbitrage

La Fédération marocaine de football (FRMF) a officiellement saisi la Confédération africaine (CAF) pour contester l’arbitrage de la finale aller de la Ligue des champions, après le match nul (1-1) du Wydad Casablanca face à l’Espérance de Tunis, samedi à Rabat.

Dans les arrêts de jeu avant la pause, un but d’Ayoub El-Amloud avait été annulé par l’arbitre égyptien Ghead Grisha pour une faute de main, après un recours à l’assistance vidéo.

“Sur cette décision aberrante, il n’y a aucun critère pour annuler ce but. Le ballon ne touche pas directement lA main ou le bras”, a critiqué la FRMF dans une lettre adressée à l’instance continentale, estimant qu’après la reprise, un penalty avait ensuite été refusé au Wydad, l’assistance vidéo ayant établi qu’un ballon litigieux avait touché l’épaule d’un défenseur de l’EST, et non sa main.

Pour la FRMF, le geste du défenseur est “délibéré” pour “tenter de stopper le ballon”. “Si on annule notre but pour faute de main, accorder un penalty sur cette situation est plus évident”, juge la fédération marocaine, qui demande à la CAF des “propositions de réparations” et des “sanctions” pour les Tunisiens.

Ce match nul conforte les sang et or, tenants du titre, dans leurs espoirs de rejoindre le TP Mazembe de RD Congo, Enyimba du Nigeria et Al Ahly d’Egypte au palmarès des clubs ayant remporté deux fois d’affilée la compétition des clubs phare en Afrique.

La seconde manche se jouera le vendredi 31 mai au stade de Radès (22h00).