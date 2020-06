Ligue des champions: Francfort et sa région envisagent d’accueillir un tournoi final

La ville allemande de Francfort et sa région seraient prêtes à accueillir un éventuel tournoi final de la Ligue des champions d’Europe, dans un lieu rapproché, alors qu’aucune formule pour relancer l’épreuve, suspendue en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), n’a encore été retenue, rapporte jeudi France Football.

Francfort et sa région envisagent de se porter candidats à l’accueil d’un tournoi final de la Ligue des champions, si l’Union européenne de football (UEFA) opte pour cette formule ramassée en un lieu unique, selon le magazine.

Jeudi matin, le quotidien Bild affirmait que Francfort était intéressé par l’organisation de ce tournoi, qui commencerait au niveau des quarts de finale, probablement au mois d’août.

« Sur le principe, nous sommes intéressés et nous discutons », a déclaré le responsable des sports de la ville de Francfort, Markus Frank, interrogé par l’agence sportive SID.

Selon le journal allemand, des villes en Russie et au Portugal auraient également fait savoir qu’elles étaient intéressées. L’instance européenne, croit savoir le journal, cherche un site pouvant mettre à disposition quatre stades dans un périmètre de 100 km.

Francfort possède le stade de l’Eintracht, et les villes voisines de Mayence, Sinsheim (Hoffenheim), Darmstadt, Wiesbaden, Kaiserslautern et Karlsruhe ont également des enceintes utilisées en première ou deuxième division.

L’UEFA n’a pour l’instant pris aucune décision sur le sujet. « On ne confirme rien. On regarde une variété d’options mais aucune décision n’a été prise », a déclaré un représentant de l’instance. Les questions des dates et du format – par matchs aller-retour classiques ou par confrontations uniques – ne sont notamment pas tranchées. Le comité exécutif de l’UEFA se réunit le 17 juin et pourrait avancer ce jour-là dans ses plans pour terminer la compétition, interrompue par la pandémie de COVID-19 au milieu des huitièmes de finale.

L’Allemagne est le premier pays européen à relancer sa saison footballistique. Elle a été suivie par la Hongrie et le Portugal, alors que d’autres championnats vont suivre, notamment l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie.