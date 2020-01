Ligue des champions (GR/D/6e journée): des arbitres égyptiens pour JS Kabylie – Espérance ST

La Confédération africaine de football (CAF) a

désigné l’arbitre international égyptien Amin Mohamed Omar pour officier le

match JS Kabylie-Espérance ST prévu le samedi 1er février à 17h00 au stade du

1er novembre de Tizi-Ouzou pour le compte de la sixième et dernière journée

de la phase de poules de la Ligue des champions, groupe D.

Le directeur de jeu égyptien sera assisté de ses deux compatriotes, Ahmed

Tawfik Taleb Ali et Yousef El-Bastay.

Lanterne rouge du groupe D avec 4 points, la JS Kabylie est éliminée de la

prestigieuse compétition africaine après la lourde défaite essuyée samedi

dernier à Kinshasa face à l’AS Vita Club (4-1).

L’Espérance ST (11 points) et le Raja Casablanca (8 points) sont qualifiés

pour les quarts de finale de la Ligue des champions.