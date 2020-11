Ligue des Champions: le Bayern et City qualifiés aux huitièmes de finale

Le Bayern Munich et Manchester City se sont qualifiés mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, alors que le Real Madrid a enfoncé l’Inter Milan (2-0).

Les Bavarois ont disposé aisément de Salzbourg (3-1) et sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

Robert Lewandowski a ajouté une unité à son compteur pour compiler 71 buts dans sa carrière en C1, égalant du même coup Raul au 3e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions.

Dans le même temps, l’Atlético de Madrid n’est pas parvenu à battre le Lokomotiv Moscou (0-0), mais reste deuxième avec 5 points contre 3 aux Russes.

De son côté, le Real Madrid a dompté l’Inter (2-0), vite réduit à dix après l’exclusion pour une double contestation d’Arturo Vidal. Les Nerazzurri sont eux en grande difficulté, avec seulement deux points en quatre matches et un destin qui n’est plus entre leurs mains.

Le leader du groupe, M?nchengladbach, compte huit points depuis son large succès contre le Shakhtar Donetsk (4-0).

Dans le groupe C, Manchester City s’est imposé en Grèce contre l’Olympiakos (1-0) et a rejoint Chelsea, Séville, Barcelone et la Juventus, qui ont validé mardi leur ticket pour les huitièmes.

Les Reds de Liverpool auraient pu rejoindre ce cercle prestigieux, mais ils ont été surpris à Anfield par l’Atalanta Bergame (2-0). Les Italiens se relancent dans le groupe D avec sept points, soit deux unités de moins que Liverpool et autant de points que l’Ajax Amsterdam.