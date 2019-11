Ligue des champions: le FC Barcelone bat Dortmund (3-1) et va en 8èmes

Le FC Barcelone s’est qualifié mercredi en 8èmes de finale de la Ligue des champions d’Europe en battant Dortmund (3-1), avec un but de Lionel Messi pour son 700e match avec les Blaugrana.

Le Barça a, par la même occasion, terminé à la première place de son groupe, tout comme le Paris SG, le Bayern Munich, Manchester City et la Juventus l’avaient fait mardi.

L’Argentin a signé une belle prestation: aux côtés de Luis Suarez, qui a ouvert le score (29e), et d’Antoine Griezmann, qui a scellé la victoire (67e), il a été le héros de la soirée en marquant (33e) contre un Borussia dépassé.

A quelques jours de son potentiel sixième Ballon d’Or, pour lequel il figure parmi les grands favoris, son 700e match avec le FC Barcelone (2e plus gros total au Barça, derrière les 767 matches du néo-retraité Xavi) lui avait déjà offert une ovation de la part du Camp Nou à l’annonce des équipes, avant le coup d’envoi.

Puis une deuxième, après son but, et une troisième, la plus tonitruante, après sa passe décisive à Griezmann (67e).