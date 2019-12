Ligue des champions : le programme

Programme des rencontres de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, prévues vendredi et samedi (heures tunisiennes) :

Vendredi 27 décembre :

Groupe A :

Primeiro de Agosto (Angola) – TP Mazembe (RD Congo) 17h00

Groupe D :

Espérance ST (Tunisie) – AS Vita Club (RD Congo) 20h00

Raja Casablanca (Maroc) – JS Kabylie (Algérie) 20h00

Samedi 28 décembre :

Groupe A :

Zesco United (Zambie) – Zamalek (Egypte) 14h00

Groupe B :

ES Sahel (Tunisie) – Al-Hilal (Soudan) 17h00

Al-Ahly (Egypte) – FC Platinum (Zimbabwe) 20h00

Groupe C :

USM Alger (Algérie) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 17h00

WA Casablanca (Maroc) – Petro Atletico (Angola) 20h00

NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de

finale.