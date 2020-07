Ligue des champions: Le PSG hérite de l’Atalanta, Atlético Madrid face au Leipzig

Le Paris Saint Germain et l’Atlético Madrid ont hérité respectivement de l’Atalanta Bergame et de Leipzig pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Europe de football (C1), prévus dans un tournoi final inédit à huit équipes, mi-août à Lisbonne, d’après le tirage au sort effectué vendredi au siège de l’UEFA à Nyon.

Certaines équipes devront encore disputer les matches retour des huitièmes de finale, les 7 et 8 août.

Voici, par ailleurs, le programme:

— Huitièmes de finale retour (7-8 août)

— Quarts de finale (12-15 août à Lisbonne)

Atalanta Bergame (ITA) – Paris SG (FRA)

RB Leipzig (GER) – Atlético Madrid (ESP)

Manchester City (ENG) ou Real Madrid (ESP) – Juventus Turin (ITA) ou Lyon (FRA)

FC Barcelone (ESP) ou Naples (ITA) – Bayern Munich (GER) ou Chelsea (ENG)

— Demi-finales les 18-19 août (à Lisbonne)

— Finale le 23 août (à Lisbonne).