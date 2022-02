Ligue des champions : l’ES Sahel pour une bonne entame de la phase de poules

L’Etoile du Sahel aborde ce vendredi son premier match de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, en accueillant la formation algérienne de CR Belouizdad, dans un derby nord-africain passionnant qui sera disputé au stade de Radès, pour le compte de la 1re journée du groupe C.

- Publicité-

Pour cette première confrontation, le représentant tunisien espère réaliser un bon résultat rassurant pour le reste du parcours qui l’opposera notamment à ses compatriotes de l’Espérance de Tunis (25-26 février et le 11-12 mars), aux Botswanais de Jwaneng Galaxy (18-19 février et 1-2 avril) et de nouveau au CR Belouizdad (18-19 mars).

La formation étoilée dont la dernière participation à la Ligue des champions remonte à l’édition 2019-2020 sera amenée à faire bonne figure afin d’aller le plus loin possible dans cette compétition qu’elle avait remportée en 2007.

Une bonne entrée en matière effacerait certainement la mauvaise prestation de la phase aller du championnat marquée par une seule victoire remportée et matches 4 nuls, et rassurerait le public étoilé habitué aux premiers rôles joués par son équipe préférée.

Après une première phase de championnat timide suivie d’une longue trêve imposée par la participation du onze national à la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun, l’équipe tunisienne retrouve la compétition africaine qu’elle aborde sous la conduite de nouveau de l’entraineur chevronné, le Francais Roger Lemerre avec lequel l’équipe a connu de beaux jours en 2014 et 2019 et avec un effectif renouvelé grâce aux plusieurs renforts nouvellement débarqués avec notamment le retour du meneur de jeu Iheb Msakni.

Outre les nouvelles recrues, Lemerre dispose d’un riche effectif qui lui permettra d’échafauder son plan tactique et de trouver les solutions adéquates dans les différentes lignes. Il pourra en effet compter sur Aymen Balbouli dans les bois, derrière Houcine Ben Ayada, Youcef Laouafi, Slah Ghdemsi et Ghofrane Naouali, tandis que la bataille du milieu de terrain sera confiée à Malek Baayou, Moataz Zaddam et Jacques Mbe pour la couverture et la relance et à Iheb Msakni pour la récupération, alors qu’en attaque, le staff technique pourra faire confiance à son duo composé de l’Algérien Zinedine Botmène et l’Ivoirien Souleymane Coulibaly.

De son côté, l’équipe algérienne qui dispute sa deuxième Ligue des champions de suite, tentera de poursuivre son petit bonhomme de chemin et de renverser un adversaire rompu aux compétitions régionales et continentales.

Les hommes de Paqueta qui ont le vent en poupe ces derniers jours avec un titre honorifique de champion d’hiver, tenteront de confirmer leur bonne santé du moment et viendront à Tunis en conquérants, après avoir été éliminés en quarts de finale l’année dernière aux tirs au but par l’Espérance de Tunis.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, sera dirigé par l’arbitre égyptien Ibrahim Noureddine, assisté par ses compatriotes Youssef Wahid Youssef et Samir Jamel Saad.