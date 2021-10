Ligue des Champions : Lille tenu en échec, le Bayern et Chelsea en patrons, Manchester United renversant

La troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions s’est achevée mercredi soir.

Au stade Pierre-Mauroy Lille recevait le FC Séville et avait l’opportunité de s’offrir sa première victoire sur la scène européenne cette saison mais à dû concéder le nul blanc (0-0)

Les Dogues n’ont pas su faire la différence, subissant en première période, et impuissants en deuxième. Une mauvaise opération pour les Nordistes qui pouvaient grimper à la 2e place du groupe G. Pas une catastrophe non plus car les Lillois sont 3e avec 2 points, à 1 unité seulement de leurs adversaires du soir. Ils repassent devant Wolfsburg, défait à Salzbourg 3-1.

Une victoire le 2 novembre prochain à Séville serait la bienvenue pour les Dogues dans une optique de qualification en huitièmes de finale.

De son coté, le Bayern Munich a assuré contre Benfica et s’offre une troisième victoire en 3 matchs après son succès 4-0.

. Benfica reste deuxième mais se voit menacé par le Barça à seulement une unité.

Chelsea n’a pas eu de difficulté à battre Malmo 4-0 mais a perdu Lukaku sur blessure. Avec cette victoire, le club londonien est 2e à 3 points de la Juventus, vainqueur du Zenit 1-0.

Dans le groupe F, Manchester United revient du nul part et arrache la victoire après avoir été mené 2-0 à domicile contre l’Atalanta. Les Mancuniens prennent les commandes de ce groupe devant leurs adversaires du soir.

Dans ce même groupe, Villarreal s’est offert les Young Boys 4-1 et remonte à la 3e place.