Ligue des champions: Manchester City renverse le Real Madrid au Bernabeu

Enorme désillusion pour le Real Madrid ! Lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Merengues se sont inclinés à la maison contre Manchester City sur le score de 1-2.

C’est la première défaite cette saison des Madrilènes au Santiago Bernabeu en Liga et sur la scène européenne !

En première période, les deux formations se neutralisent. C’est au retour des vestiaires que la partie s’est décantée. Les hommes de Zinedine Zidane pensent faire le plus dur en ouvrant le score à la 60e minute par l’intermédiaire d’Isco.

Les Citizens refusent d’abdiquer et égalisent à la 78e minute. Cinq minutes, Manchester City prend même l’avantage sur un penalty concédé par Carvajal. De Bruyne se charge de le transformer et offre aux Skyblues son premier succès face au Real.

Une victoire qui met City en très bonne position en vue du match retour à l’Etihad Stadium le 17 mars.