L’INAI a formé plus de 250 chargés d’accès à l’information dans les différentes régions du pays

Le président de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), Adnène Lassoued, a indiqué que l’Instance a formé plus de 250 chargés d’accès à l’information dans les différentes régions du pays et a organisé cinq sessions formation en matière d’accès à l’information au profit d’un bon nombre de cadres régionaux et municipaux et représentants de la société civile.

Le président de l’INAI s’exprimait, récemment, lors d’une réunion du comité de pilotage du « Projet d’appui aux instances indépendantes en Tunisie » (PAII-T). Le PAII-T est un programme conjoint entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.

Adnène Lassoued a, en outre, souligné que ce projet d’appui a contribué à l’amélioration l’organisation interne de l’Instance à travers la mise en place du système d’information de l’INAI. Ce programme permettra, d’après lui, de renforcer l’efficacité et le rendement du travail de l’INAI dans tous les domaines relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne ses compétences judiciaires.

Le PAII-T, dont la mise en œuvre a démarré en janvier 2019, a pour principal objectif de soutenir l’établissement des Instances indépendantes et d’accompagner celles déjà créées pour qu’elles deviennent pleinement opérationnelles et puissent exercer leurs fonctions constitutionnelles et statutaires en toute indépendance.

Le PAII-T est une partie intégrante du Programme d’appui à la société civile et aux instances indépendantes (PASC) de l’Union européenne.

Rappelons que la Tunisie a adopté la loi organique relative au droit d’accès à l’information en mars 2016. Cette loi tunisienne est la première dans le monde arabe à prévoir la création d’une commission indépendante chargée de superviser l’application de ce texte de loi, à savoir l’Instance nationale d’accès à l’information.