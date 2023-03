» L’inapplication des conventions est la pomme de discorde avec le gouvernement « , a souligné mardi Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

» Nous dénonçons également la publication par la cheffe du gouvernement de notes qui ont créé une tension sociale et poussé certains corps du secteur public à observer des mouvements de protestation pour revendiquer leurs droits « , a-t-il indiqué à l’ouverture de la réunion du bureau exécutif élargi de l’organisation syndicale à Hammamet.

Taboubi a fait remarquer que le gouvernement n’a pas respecté ses engagements stipulés dans l’accord du 06 février malgré les correspondances qui lui ont été adressées pour négocier.

Il a, par ailleurs, estimé que le lancement par l’UGTT d’une initiative nationale pour sauver le pays de la crise n’est pas non plus un crime faisant remarquer que l’initiative sera ultérieurement présentée à la présidence de la république.

» L’UGTT n’est pas en concurrence pour le pouvoir mais elle contre l’injustice et les arrestations politiques « , a-t-il ajouté signalant que l’organisation syndicale a une mission nationale et les campagnes de dénigrement ne la dissuaderont pas à défendre le pays.

Dans ce contexte, il a appelé toutes les forces nationales à avoir confiance en l’UGTT afin qu’elle puisse remplir son rôle et défendre le pays.

Taboubi a signalé que toutes les décisions de l’UGTT sont prises par les bases dans le cadre d’un processus démocratique.

Il a, en outre salué la solidarité des organisations syndicales internationales avec l’UGTT.

