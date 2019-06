L’incendie dans la décharge de Borj Chakhir est circonscrit, selon le ministre des Affaires locales et de l’environnement

Le ministre des Affaires locales et de l’environnement Mokthar Hammami a indiqué, jeudi, que l’incendie survenu dans la décharge des ordures ménagères de Borj Chakhir (Sidi Hassine-gouvernorat de Tunis) est circonscrit. L’incendie sera totalement éteint d’ici deux jours, a affirmé le ministre.

Pour contenir l’incendie, au moins 30 engins et matériels d’extinction ont été mis à la disposition du responsable de la gestion de la décharge, en plus des équipements dont il dispose lui même (4 engins), a indiqué Mokthar Hammami, précisant que le matériel a été procuré en coordination avec l’Agence nationale de protection de l’environnement, l’Office national de l’assainissement et des intervenants privés.

Pour l’heure, a-t-il dit, on ne peut pas accuser quiconque d’être l’auteur de l’incendie. Selon Mokthar Hammami, la hausse de la température pourrait être la cause de l’incendie.

La décharge de Borj Chakhir est le plus important dépotoir dans le Grand Tunis, couvrant les gouvernorats de Tunis, de la Manouba, de l’Ariana et de Ben Arous. Il compte parmi les plus grands dépotoirs en Méditerranée. Une moyenne de 3500 tonnes de déchets par jour sont accueillis dans la décharge de Borj Chakhir provenant de 38 municipalités du Grand Tunis.

La décharge de Borj Chakhir a atteint ses limites d’exploitation, ce qui commande de créer un nouveau dépotoir et une unité industrielle pour la valorisation des déchets ménagers, a fait savoir le ministre.

Une vingtaine d’années après l’élaboration d’études sur ce sujet, il va falloir passer à l’acte, a-t-il insisté, précisant que la Tunisie compte aujourd’hui parmi les rares pays qui ont recours à l’enfouissement des déchets ménagers malgré les possibilités qu’offrent leur valorisation et leur transformation en sources d’énergie et d’engrais.

Mokthar Hammami a annoncé à cette occasion que le ministère envisage de lancer une initiative dans ce sens. Il s’agit d’abord, a-t-il expliqué, de créer une agence de valorisation des déchets durant trois mois ainsi qu’une unité de valorisation et des centres de tri dans la perspective de leur généralisation dans les districts de Nabeul, Sousse, Sfax et Gabès.

Par ailleurs, le ministre a invité les municipalités à concrétiser le système de gouvernance locale à travers l’installation d’une agence nationale des services urbains et la création de décharges pour la valorisation des déchets ménagers en profitant des financements accordés par la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

Le ministre a également exhorté la société civile à s’impliquer dans ce genre d’initiatives, appelant les hommes d’affaires à investir dans ces projets “porteurs”.

Notons que les habitants de la cité El Attar, proche de la décharge de Borj Chakhir ont mis le feu à des pneus pour bloquer la route menant au site

et empêcher les camions de mettre en décharge des déchets ménagers. Ils se sont rassemblés ce matin à l’entrée de la décharge pour dénoncer la négligence par les autorités de leur principale revendication de fermer la décharge.

Un incendie s’est déclaré la veille de l’Aïd El Fitr dans la décharge de Borj Chakhir et s’est étendu sur 3 à 7 hectares selon les premières estimations.

La décharge de Borj Chakhir a été créée en 1999. Elle s’étend sur 120 hectares.