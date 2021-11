L’incubateur Lab’ess lance son 9ème appel à candidatures pour accompagner 10 porteurs de projets

L’incubateur tunisien de projets a impact social et environnemental, Lab’ess (Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire), vient de lancer son 9ème appel à candidatures pour sélectionner 10 porteurs de projets qui bénéficieront d’un programme d’incubation visant à favoriser la création d’entreprises porteuses d’innovation sociale.

- Publicité-

Les candidats intéressés peuvent postuler jusqu’au 5 décembre 2021, en complétant le formulaire disponible sur le site www.labess.tn. Le programme d’incubation débutera le 6 janvier 2022.

Le cursus d’incubation s’adresse aux porteurs de projets qui proposent des solutions innovantes et apportent des réponses viables à des problèmes environnementaux et sociaux. Il peut s’agir d’une entreprise sociale en cours de création ou déjà créée.

Le programme d’incubation proposé s’articule autour d’un programme de formation incluant un bootcamp (camp d’entraînement), des workshops adaptés aux besoins des incubés, des outils clé en main et des rencontres avec des intervenants experts et des entrepreneurs.

Il prévoit également, un accompagnement individuel et personnalisé, par des coachs spécialisés, ainsi qu’un accompagnement post-incubation, une bourse pour la mobilité, une mise en réseau avec des partenaires complémentaires (experts, entrepreneurs, financeurs) et une série d’événements de networking multi-formats.

Il favorise, par ailleurs, l’accès à un réseau international permettant la participation à des salons internationaux, au réseau africain Afric’innov, et mondial avec l’association PULSE, un financement allant jusqu’à 15000 D et une présélection au prix de l’Entrepreneur Social du Lab’ess.

Ce dispositif d’accompagnement profite de l’appui de l’Agence Française de Développement, de la banque UBCI et du projet Innov’i – EU4Innovation, d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

Le Lab’ess est un incubateur de PULSE, association créée en 2006 dont la mission est de soutenir et de promouvoir l’entrepreneuriat comme levier d’un développement inclusif et durable. PULSE favorise, dans les 18 pays où elle est active, l’accessibilité à l’entrepreneuriat et à son financement au travers de programmes d’accompagnement et d’actions de sensibilisation à destination de la société civile. PULSE opère dans 5 lieux d’incubation en Afrique et en Europe.