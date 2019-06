L’Inde, à son tour, passe sous le joug des sanctions américaines

Donald Trump a confirmé ce samedi 1er juin que l’Inde serait exclue de l’accord préférentiel américain sur l’importation de marchandises à partir du 5 juin. Washington avait menacé début mars de sanctionner New Delhi, principale bénéficiaire de cet accord réserve aux pays en voie de développement, en représailles aux barrières commerciales érigées par l’Inde.

La Maison Blanche avait attendu le résultat des législatives indiennes et la réélection du Premier ministre Narendra Modi pour mettre ses menaces à exécution. Donald Trump a déclaré vendredi que l’Inde, « n’avait pas assuré aux États-Unis un accès équitable et raisonnable a son marché ».

Pour l’Inde, la sortie de ce système de préférences généralisées, correspond à une perte potentielle de 190 millions de dollars par an. New Delhi minimise l’impact de cette décision sur ses exportations vers les États-Unis et a menacé d’augmenter les droits d’importants sur une vingtaine de produits américain en représailles.

Côté américain, la décision de Donald Trump ne fait pas l’unanimité. Les défenseurs de cet accord affirment que cela coûtera 300 millions de dollars par ans aux entreprises américaines en droits de douanes supplémentaires.