L’Inde accueille un sommet de l’OCS, une organisation asiatique avec la Russie et la Chine

L’Inde préside ce mardi 4 juillet, de manière virtuelle, le sommet des chefs d’État de l’organisation de la conférence de Shanghai, un groupe régional basé en Chine, et qui réunit les pays d’Asie centrale et du sud. La présence de l’Inde dans un tel groupe comptant la Chine et la Russie surprend au moment où New Delhi se rapproche aussi de l’Occident.

Il y a deux semaines, le Premier ministre indien était aux États-Unis pour conclure en fanfares le transfert de technologies militaires entre les deux pays. Dans 15 jours, c’est avec la France, à Paris, qu’il célèbrera leur partenariat stratégique. Et entre les deux, Narendra Modi préside l’organisation de la conférence de Shanghai, orientée sur la coopération avec Pékin et Moscou.

Un grand écart qu’explique Rajesh Rajagopalan, professeur de politique internationale à l’université Jawarhalal Nehru de New Delhi : « L’Inde veut être l’alliée formelle de personne, mais veut des partenariats avec tout le monde : que ce soit l’Occident, la Russie, le Sud global, et elle aimerait même un partenariat avec la Chine, s’il n’y avait pas des problèmes frontaliers. »

L’Inde renouvelle ainsi sa politique de non-alignement menée pendant la guerre froide, appelée aujourd’hui la diplomatie multipolaire par New Delhi. Mais ce jeu d’équilibrisme peut être périlleux. « Le problème est que l’Inde hésite à devenir un partenaire sécuritaire, pour éviter toute offensive envers la Chine. Or, si la Chine attaque Taïwan, l’Inde risque de ne pas être prête à soutenir ses alliés occidentaux, et cela peut les décevoir. » Cette année, l’Iran, autre adversaire de l’Occident, rejoindra cette organisation de Shanghai.