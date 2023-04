L’Inde détrône la Chine et devient le pays le plus peuplé du monde

A compter de la mi-avril, l’Inde serait désormais le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,42 milliard d’habitantes et habitants, selon les projections des Nations unies.

Une population plus jeune, plus fertile, et un déclin de la mortalité infantile sur les 30 dernières années permet à l’Inde de dépasser la Chine avant la fin de l’année 2023. D’ici la fin du siècle, la population indienne pourrait même être deux fois plus élevée que la population chinoise, qui devrait passer sous le milliard d’individus d’ici 2080.

S’il s’agit d’estimations et de projections démographiques – l’Inde n’a pas réalisé de recensement depuis 2011 -, les défis posés par cette hausse de la population sont eux bien concrets pour New Delhi.

L’un d’entre eux sera d’arriver à capitaliser sur la jeunesse de la population. Certains experts parlent d’une « fenêtre d’opportunité économique », à condition d’améliorer rapidement l’éducation, le développement des compétences et le système de santé.