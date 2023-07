L’Inde interdit l’exportation de riz blanc non basmati, hausse du prix attendue en Afrique

Le prix du riz a grimpé de 3 % en un mois en Inde, et de 11 % à l’année, et les perspectives des prochains mois ne sont pas bonnes : les récentes inondations du nord du pays ont englouti les champs récemment semés du Pendjab, l’un des greniers à riz, et il faudra rapidement replanter pour sauver la saison. Le phénomène climatique d’El Niño devrait aussi amener moins de précipitations dans les mois à venir.

New Delhi veut éviter tout risque de pénurie et d’inflation alimentaire, surtout à 10 mois des élections législatives : les autorités ont donc interdit toute exportation de riz blanc non basmati. Cela retire ainsi du marché 45 % des ventes du plus important exportateur de riz, soit un vrai séisme.

En Afrique, les premiers pays touchés seront le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo, qui sont d’importants clients de l’Inde : Ils devront se tourner vers la Thaïlande et le Vietnam. Mais leurs tarifs devraient rapidement augmenter : la brisure de riz vietnamienne était déjà cette semaine à son prix le plus haut depuis 12 ans.