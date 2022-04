L’Inde remplace la Russie et l’Ukraine comme nouvel exportateur mondial du blé

L’Inde a déjà commencé à vendre du blé aux pays qui souffrent de pénuries. Elle est un gigantesque pays avec d’énormes quantités à vendre. Le pays est en effet le deuxième plus grand producteur de blé au monde, après la Chine, mais tout est quasiment utilisé pour nourrir sa population d’1,3 milliard d’habitants. Du reste, le gouvernement assure un prix d’achat minimum de cette céréale, qui est généralement au-dessus des tarifs du marché mondial, donc les agriculteurs préfèrent le vendre au gouvernement qu’à l’étranger. Résultat, l’Inde produit 14% du blé mondial, mais ne compte que pour 1% des exportations. Et comme tout n’est pas mangé, une partie finit par pourrir dans les silos.

Mais cela est en train de changer rapidement du fait du conflit ukrainien, car la Russie et l’Ukraine sont à l’origine du quart des exportations de blé au monde, et une grande partie passe par la mer noire qui est au milieu de la guerre actuelle, souligne RFI. Ces échanges sont donc à l’arrêt, et cela a fait monter les prix du blé de 40% depuis la fin février. À ce tarif, le blé indien est compétitif. Et par chance, l’Inde vient de connaître une récolte record de plus de 111 millions de tonnes.

Le gouvernement indien redouble donc d’efforts pour vendre son blé, et cela commence à porter ses fruits. L’Égypte, premier importateur mondial de cette céréale, vient d’approuver l’Inde comme fournisseur majeur de blé. Le pays africain aurait besoin d’un million de tonnes de blé indien, dont 240 000, rien qu’en avril.

New Delhi discute également avec le Nigeria, l’Iran ou l’Indonésie, qui dépendaient du blé ukrainien jusqu’à présent. Les analystes estiment que l’Inde pourrait ainsi compenser jusqu’à 75% des baisses d’exportations causées par la guerre et le gouvernement indien se présente déjà comme le sauveur des pays du sud, en leur évitant une probable famine.