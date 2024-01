 L’indice des prix à la consommation en hausse de 0,6% en décembre 2023

En décembre 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% après une hausse de 0,3% le mois précédent, selon une note publiée, vendredi, par l’Institut National de la Statistique (INS), consacrée à l’indice des prix à la consommation du mois de décembre 2023.

Cette progression est principalement liée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,6%, des prix de l’habillement de 1,6% et des prix des services de l’enseignement de 2,5%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,6%, à la suite de la hausse des prix des légumes de 4,6%, des prix des dérivés de céréales de 1,1%, des viandes bovines de 0,9% et des prix des poissons de 0,8%.

En revanche, les prix des volailles ont enregistré une baisse de 3,2%, les prix des œufs de 3%, les prix des fruits de 0,5% et les prix des huiles alimentaires de 0,4%.

Pour les prix du groupe Habillement, ils ont augmenté en décembre 2023, de 1,6% en raison de la hausse des prix des vêtements d’hiver de 1,7% et ceux des chaussures de 1,5%.

