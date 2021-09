L’indice des prix de l’immobilier grimpe de 15,4% au 2ème trimestre 2021

L’indice des prix de l’immobilier a augmenté de 15,4%, durant le deuxième trimestre 2021, par rapport à la même période de 2020, a annoncé l’Institut National de la Statistique, vendredi.

Cette hausse est due essentiellement, à l’accroissement des prix des maisons de 23,7% (contre une moyenne de 5,1%, durant la période 2015- 2020), mais aussi à l’augmentation des prix de terrains constructibles de 15,9% (la moyenne est de 5,7% en 2015- 2020) et d’appartements de 11,6% (la moyenne est de 7,7%).

En comparaison avec le premier trimestre 2021, l’indice des prix de l’immobilier a augmenté de 6,8%, suite à la hausse des prix de maisons de 7,8%, de terrains constructibles de 6,7% et d’appartements de 6,6%.

L’INS a noté que le volume de transactions immobilières a régressé de 11,1%, durant le 2ème trimestre 2021, en comparaison avec le 1er trimestre 2021. Cette baisse a été constatée surtout au niveau des transactions relatives aux maisons (12,7%) et terrains constructibles (12,2%). Les transactions portant sur les appartements ont régressé de 5,3%.

