L’inflation à 10,1% au Royaume-Uni en pleine crise politico-économique

L’inflation a accéléré à 10,1% sur douze mois au Royaume-Uni, au sommet en 40 ans et la plus forte des pays du G7, ce qui en fait le principal problème pour la Banque d’Angleterre et pour le gouvernement de Liz Truss.

« Après la petite baisse du mois dernier » quand elle se situait à 9,9%, l’inflation est retournée à ses sommets du début de l’été », remarque Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l’Office nationale des statistiques (ONS).

Il note toutefois que si l’inflation reste « à un niveau historiquement élevé, les coûts auxquels sont confrontés les entreprises commencent toutefois à ralentir », notamment grâce à un net repli des cours du pétrole brut.

L’alimentation et les prix des hôtels comptent parmi les principales causes de l’envolée des prix sur un an en septembre, atténuée par une baisse des coûts de l’essence, des billets aériens, tandis que les voitures d’occasion ont moins augmenté que les années précédentes.

« L’inflation reste le principal problème économique pour la Banque d’Angleterre et le gouvernement », relève Victoria Scholar, analyste de Interactive Investor.

« Sans stabilité des prix, la crise du coût de la vie va continuer à peser sur l’économie en écrasant le budget des ménages comme les marges des entreprises », ajoute-t-elle.

Le niveau de la hausse des prix, qui pousse à des choix difficiles concernant l’indexation des prestations sociales, salaires des fonctionnaires ou retraites, complique encore la tâche de la Première ministre Liz Truss, contrainte désormais à la rigueur.

Cette dernière lutte pour sa survie politique après un plan budgétaire présenté le 23 septembre qui a mis le feu aux marchés financiers et l’a forcée à un humiliant et drastique revirement.