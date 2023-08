L’inflation a baissé de peu, mais les prix flambaient toujours 

En juillet 2023, les prix à la consommation augmentent de 0,7% après une hausse de 0,4% le mois précédent. Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix du groupe des produits alimentaires et boissons non alcoolisées de 1,1%, et des prix des services de restauration et hôtellerie de 2,3%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 1,1%, suite à la hausse des prix du café en poudre de 35%, des légumes frais de 5,5% et des fruits frais de 1,6%. Sur un mois, les prix des services de restauration et d’hôtellerie augmentent de 2,3%, à la suite de la hausse des prix des services des restaurants et des cafés de 1,4% et des prix des services des hôtels de 9,2%.

En juillet 2023 aussi, les prix des produits et services du groupe « meubles et articles de ménage et entretient courant du foyer » augmentent de 0,9% principalement en raison de la hausse des prix des appareils ménagers de 1,1% et des biens et services de l’entretien courant du foyer de 0,9%.