L’inflation décroche à 4,9% en novembre contre 5,4% un mois plus tôt

Le taux d’inflation a baissé à 4,9% en novembre 2020, alors qu’il était à 5,4%, le mois précédent, soit le plus faible taux enregistré depuis le mois de juin 2017, a fait savoir l’INS, samedi.

L’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s’est aussi, repliée pour la quatrième fois de suite, pour atteindre le niveau de 5,9%, contre 6,1% et 6,3%, les deux précédents mois.

Quant aux prix des produits libres (non administrés), ils ont augmenté de 4,9% contre 4,7% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,2% contre 4,6% pour les produits alimentaires encadrés.

Cette baisse de l’inflation résulte d’un ralentissement du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (+4,3% contre +5,6% en octobre), ainsi que des services de restauration et hôtellerie (+1,6% contre +3,3%), outre une décélération au niveau des prix des produits et services de transport. Pour ce qui est de la hausse des prix de l’alimentation (4,3 %, sur un an), elle résulte de l’augmentation des prix des légumes (11%), des fruits (4,9%), du groupe lait, fromages et œufs (4,9%), des poissons (4,3%), et des viandes (2,7%).

En ce qui concerne l’augmentation des prix des services (5,5%), elle est due à la hausse des tarifs des services de restauration et cafés de 10,9%, des services de santé de 7,3% et des loyers de 5,4%.

En novembre 2020, les prix à la consommation se stabilisent après des hausses de 0,8% et 0,6% les deux derniers mois. Cette stagnation est justifiée d’une part, par la hausse des prix des produits d’habillement, ainsi que des prix des produits et services de santé, et d’autre part, par le repli des prix de l’alimentation et des prix des biens et services du groupe transport.Ainsi, les prix des produits alimentaires ont diminué, sur un mois, de 0,5% après une hausse de 1,1%, en raison de la baisse des prix des volailles (-2,6%), des légumes frais (-2,1%), des œufs (-1,8%) et des fruits frais (-1,3%). En revanche, les prix des huiles d’olive ont augmenté de 2,2% et ceux des légumes secs de 0,5%.De même, les prix de transport ont diminué de 0,2%, au vu de la baisse des tarifs des services de transport aérien (-2%) et des prix des carburants (-0,1%).