L’inflation n’est plus temporaire, elle est même là pour «durer», prévient la BCE

Après l’avoir vu comme « temporaire », appelant il y a six mois à peine à ne pas « surréagir », Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne (BCE) a adapté son vocabulaire. Et pour cause, l’invasion de l’Ukraine par la Russie est passée par là. Celle-ci entraîne une flambée des cours des matières premières, gaz, pétrole, cuivre, et aluminium, ainsi que de nombreux prix alimentaires. De quoi menacer l’activité économique et la capacité de nombreux États à approvisionner leur population.

Dès lors, la présidente de la BCE a estimé jeudi 17 mars que la flambée des prix va laisser des traces et que l’inflation ne reviendra pas à ses faibles niveaux d’avant la pandémie et la guerre en Ukraine.

L’institution monétaire vient de relever ses prévisions d’inflation pour 2022 à 5,1% en zone euro. La hausse des prix a atteint 5,8% sur un an en février, poussée par la flambée des prix d’énergie et les goulots d’étranglement dans les chaînes logistiques. Un niveau record depuis que l’office européen des statistiques la mesure en 1997.